Bluetooth-наушники впервые стали лидерами продаж в России

Москва, 11 августа. Продажи наушников с беспроводным соединением по итогам первых шести месяцев текущего года впервые превысили реализацию гаджетов с кабелем, сообщили представители ретейлеров.

Всего за первое полугодие 2021 года россияне приобрели около 5,2 млн Bluetooth-устройств на 22 млрд рублей, сообщает со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо» газета «Известия». По отношению к январю–июню 2020 года продажи в штуках увеличились на 44%, в деньгах — 42%.

По мнению экспертов, основными драйверами роста спроса на беспроводные наушники стали массовый переход на удаленку и постоянно расширяющийся ассортимент.