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Португальская «Бенфика» выбила московский «Спартак» из Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 11 августа 2021 00:30
Спорт
Португальская «Бенфика» выбила московский «Спартак» из Лиги чемпионов
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Лиссабон, 11 августа. Московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» во втором квалификационном матче и вылетел из Лиги чемпионов.

Второй поединок состоялся в Лиссабоне. Красно-белые уступили сопернику со счетом 0:2. Голы в этом матче забили Жоау Мариу и Роман Яремчук.

Первая игра прошла в Москве. Команды сыграли с тем же счетом. Победили португальцы.

"Бенфика" после победы над "Спартаком" прошла в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Российская команда теперь попытает счастья в Лиге Европы.

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