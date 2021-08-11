Португальская «Бенфика» выбила московский «Спартак» из Лиги чемпионов

Лиссабон, 11 августа. Московский «Спартак» проиграл португальской «Бенфике» во втором квалификационном матче и вылетел из Лиги чемпионов.

Второй поединок состоялся в Лиссабоне. Красно-белые уступили сопернику со счетом 0:2. Голы в этом матче забили Жоау Мариу и Роман Яремчук.

Первая игра прошла в Москве. Команды сыграли с тем же счетом. Победили португальцы.

"Бенфика" после победы над "Спартаком" прошла в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Российская команда теперь попытает счастья в Лиге Европы.