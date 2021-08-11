Площадь лесных пожаров в России может побить антирекорд этого столетия

Москва, 11 августа. Пострадавшая от огня площадь в России превышает уже 16 миллионов гектаров по данным ИСДМ-Рослесхоза, что не намного меньше, чем в 2012 году, когда поставили российский антирекорд.

Тогда показатель достиг 18 миллионов гектаров лесов, сообщают «Известия». При этом хуже всего дела идут в Якутии, где огонь охватил девять миллионов гектаров, пострадали некоторые населенные пункты, а дымовая завеса опустилась на огромные расстояния.

С начала года в России произошло более 20 лесных пожаров на площади, превышающей 16 миллионов гектаров, что уже больше, чем в аналогичный период прошлого года. 9 августа специалисты зафиксировали 300 полыхающих очагов по всей стране. При этом некоторые регионы нуждаются в дополнительной поддержке. Например, в Якутию по распоряжению президента России Владимира Путина отправили 3 самолета и 200 спасателей.