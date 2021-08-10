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Источник в Москве ответил на заявление Лукашенко о Крыме и российских олигархах
Политика
Источник в Москве ответил на заявление Лукашенко о Крыме и российских олигархах
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 10 августа. Информированный источник в Москве в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко об условии признания Крыма частью РФ.

Минску ничего не мешает признать Крым российским — в том числе Будапештский меморандум, заявил он. По словам источника, белорусские бизнесмены работают на полуострове вместе с «российскими олигархами», о которых заявлял глава Белоруссии.

Вопрос признания Крыма также отражен в союзном договоре России и Белоруссии, подчеркнул собеседник РИА Новости. Союзное государство состоит из территорий стран-участников, определяемых Конституциями этих государств.

Лукашенко 9 августа пообещал признать Крым частью России после того, как это будет сделано «российскими олигархами». Речь идет о том, когда они начнут поставлять свою продукцию.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова Лукашенко об условии Минска для признания Крыма российским. Об этом информирует RT.

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белоруссия лукашенко крым
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