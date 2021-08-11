Шойгу предупредил ОДКБ о возможном проникновении террористов из Афганистана

Москва, 11 августа. Лидеры «Талибана»1 (движение запрещено в РФ как террористическое) контролируют границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

Для России важно, чтобы ОДКБ была готова к возможному проникновению террористов. В организации пообещали не пересекать границу и не атаковать сопредельные страны, однако необходимо подготовиться к такому развитию событий, предупредил министр по данным РИА Новости.

Лидеры заявили, что не будут предпринимать никаких «деструктивных попыток», сообщил Шойгу на молодёжном форуме «Территория смыслов». Также он рассказал участникам, что в последние годы в России значительно повысился уровень доверия к армии — теперь этот показатель варьируется от 79 до 86%, в то время как 12 лет назад показатель составлял от 27 до 29%.

1 Организация запрещена на территории РФ.