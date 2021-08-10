Месси подписал контракт с ПСЖ

Париж, 10 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с парижским «Пари Сен-Жермен». Соглашение заключено на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее он прибыл в Париж, где и подписал контракт со столичным клубом. Официальный аккаунт ПСЖ в Instagram опубликовал видео, которое было посвящено аргентинцу. В материале есть снимки шести «Золотых мячей», которые завоевал Месси, а фоном для них выступила Эйфелева башня. Поклонники парижан моментально догадались, что это значит. Окончательно сомнения фанатов разрушила картинка формы аргентинской сборной с номером десять и татуировками.