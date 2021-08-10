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Сапега исключила причастность спецслужб Минска к посадке самолета Ryanair
Общество
Сапега исключила причастность спецслужб Минска к посадке самолета Ryanair
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Минск, 10 августа. Задержанная в Минске гражданка РФ София Сапега выразила мнение, что белорусские спецслужбы не причастны к посадке самолета компании Ryanair в Минске.

Россиянка считает, что в экстренной посадке авиалайнера могло быть замешано окружение Протасевича, передает ТАСС с отсылкой на телеканал «Беларусь-1».

Напомним, Софию Сапегу задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем — экс-главредом «Нехты», признанной в Белоруссии экстремистской организацией. Девушку подозревают в совершении двух уголовных преступлений. Сейчас оба задержанных — под домашним арестом.

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