Сапега исключила причастность спецслужб Минска к посадке самолета Ryanair

Минск, 10 августа. Задержанная в Минске гражданка РФ София Сапега выразила мнение, что белорусские спецслужбы не причастны к посадке самолета компании Ryanair в Минске.

Россиянка считает, что в экстренной посадке авиалайнера могло быть замешано окружение Протасевича, передает ТАСС с отсылкой на телеканал «Беларусь-1».

Напомним, Софию Сапегу задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем — экс-главредом «Нехты», признанной в Белоруссии экстремистской организацией. Девушку подозревают в совершении двух уголовных преступлений. Сейчас оба задержанных — под домашним арестом.