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Глава Минэкономразвития объявил о начале восстановления экономики России
Экономика
Глава Минэкономразвития объявил о начале восстановления экономики России
pixabay.com

Москва, 10 августа. Российская экономика в июле и августе продолжает восстанавливаться. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Министр на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Великом Новгороде заявил, что наблюдается восстановление экономики — Россия перешагнула предкризисный уровень. В частности, речь идет о достижении показателей четвертого квартала 2019 года. Об этом информирует RT.

Решетников при этом отмечает, что Минэкономразвития не видит сохранения возможностей для дальнейшего восстановительного роста. По его словам, по итогам июня наблюдаются «первые аккуратные признаки» завершения восстановительного роста.

«Начинает заканчиваться — пока мы еще будем расти — и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит? — дальнейшие темпы роста», — заявил глава ведомства.

Ранее Решетников заявил, что прогноз Минэкономразвития по инфляции в России на текущий и последующие годы изменится. Обновленный прогноз должен появиться в конце августа.

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