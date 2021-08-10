В ПФР дали советы по увеличению накопительной пенсии

Грозный, 10 августа. Чтобы получить большую сумму, можно воспользоваться пенсионными накоплениями позже положенного срока, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Чечне.

Накопительную пенсию могут получать россияне 1967 года рождения или моложе, если до конца 2015 они сделали выбор в ее пользу. Тем, кто моложе 1967 года рождения, страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию начнут начисляться работодателем впервые после 1 января 2014 года (с 2005 года эти отчисления были прекращены из-за изменения законов).

Тем, кто старше 1966 года рождения, пенсия формируется только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Матери также могут направить на накопительную пенсию маткапитал. Если пенсионер продолжил работать, его страховые взносы будут идти только на формирование страховой пенсии.

Размер накопительной пенсии можно рассчитать самостоятельно: разделить общую сумму пенсионных накоплений по состоянию на день, с которого назначается выплата, на 264 месяца (ожидаемый период выплаты с 2021 года).

«Размер накопительной пенсии будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее приобретения права на указанную пенсию. Например, если обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений будет делиться уже на 216 месяцев», — сообщили в ПФР.

Как сообщал ранее ФАН, россиянам полагаются государственные выплаты, о существовании которых многие могут не догадываться. Так, к примеру, некоторые потенциальные получатели не знают об ипотечной компенсации. Если у жилищных заемщиков в семье трое и более детей, они могут получить 450 тыс. рублей для погашения долга.