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Уменьшение роста может стать сигналом скорой смерти
Общество
Уменьшение роста может стать сигналом скорой смерти
pixabay.com

Копенгаген, 10 августа. Уменьшающийся рост у женщин в среднем возрасте может свидетельствовать о повышенном риске ранней смерти. Об этом говорится в исследовании ученых из Швеции и Дании.

Уменьшение роста наблюдается у многих людей старше 50 лет. Эти процессы обусловлены тем, что позвоночные диски уплощаются, искривляется осанка, происходят компрессионные переломы. Ученые выяснили, что уменьшение роста зачастую сигнализирует о повышении риска скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Участниками исследования стали 2406 женщин, рожденных между 1908 и 1952 годами. Им измерили рост в возрасте от 30-60 лет, а затем — через 10-13 лет. Рост участниц исследования в среднем уменьшился на 0,8 сантиметра, однако у некоторых этот показатель достигал 14 сантиметров.

Исследователи после второго измерения выяснили причины смерти испытуемых. За 19 лет скончались 625 женщин, 157 из которых умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Скандинавские ученые на основе эти данных заявили, что значительное уменьшение роста говорит о двукратном риске смерти от заболеваний сердца и сосудов.

Эксперты порекомендовали внимательно следить за уменьшением роста, чтобы своевременно выявлять риск развития указанных заболеваний.

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ученые сердечно-сосудистые заболевания уменьшение роста
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