Украинскую олимпийскую чемпионку назвали на родине «биологическим мусором»

Киев, 10 августа. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих является «биологическим мусором», ее нужно лишить медали Олимпиады-2020, заявила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Травля украинской спортсменки после объятий с российской коллегой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио продолжилась. На этот раз с критикой в адрес девушки выступили не радикалы, а чиновница. Фарион в эфире телеканала NTA подчеркнула, что действия легкоатлетки — это ее заявление на весь мир о том, что русские и украинцы — один народ, то есть подтверждение тезиса российского президента Владимира Путина.

7 августа Ласицкене завоевала на Олимпиаде золотую медаль в прыжках в высоту. После состязания она, держа в руках знамя своей сборной, обнялась с держащей украинский флаг призеркой Магучих.

Фарион назвала Магучих «биологическим мусором» и обвинила Олимпийский комитет Украины в бездействии. Экс-депутат подчеркнула, что девушку «нужно карать» — необходимо лишить ее олимпийской медали. Она сравнила легкоатлетку с убийцей и обратилась к Магучих с вопросом.

«Я публично обращаюсь к ней: если бы ты, баба, имела ребенка и твоего ребенка убили бы, ты обнималась бы с убийцей?» — заявила Фарион.

Отметим, ранее Магучих досталось от радикалов. После завершения Игр спортсменка из Днепра опубликовала серию фотографий, на которых она позирует с национальным флагом. На одном из снимков рядом с ней стоит Ласицкене. Националисты болезненно восприняли дружескую фотографию. Многие стали тут же призывать Магучих удалить ее, поскольку на снимке она позирует рядом с «убийцей». Нашлись и те, кто окрестил участницу токийской Олимпиады настоящим предателем родины.

А в минобороны Украины и вовсе заявили, что проведут беседу с легкоатлеткой из-за ее фото с россиянкой на Олимпиаде.

Это не первый скандал на Украине из-за Олимпиады-2020. В начале августа украинского политолога Алексея Голобуцкого возмутила пресс-конференция синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук, взявших бронзу. Девушки заявили, что уважают всех участников Игр — в том числе и россиян. Они подчеркнули, что «спорт не относится к политике», и назвали коллег из РФ лучшими подружками.

Голобуцкий уверен, что своими словами об уважении в спорте синхронистки «нанесли ощутимый удар» по международным позициям Украины. Он не исключил, что после этого Запад перестанет поставлять стране помощь, ведь будет думать, что его обманывают, говоря об агрессии России.

Читайте также: Олимпиада-2020: итоговый медальный зачет, место и успехи России, три главных скандала.