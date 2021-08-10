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Минэнерго объяснило влияние демпфера на цену бензина в России
Экономика
Минэнерго объяснило влияние демпфера на цену бензина в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 августа. Бензин на российских АЗС мог бы стоить дороже на 15 рублей, если бы не запущенный правительством демпфирующий механизм, сообщил агентству Reuters замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Топливный рынок России в настоящее время регулируется за счет демпфирующего механизма, благодаря которому государство частично компенсирует производителям разницу между экспортными и внутренними ценами на топливо. Механизм начинает действовать, когда на внутренних рынках цены складываются ниже, чем на внешних.

По словам Сорокина, в настоящее время на тонну бензина демпфер компенсирует почти 20 тысяч рублей, что составляет около 15 рублей за литр топлива.

«На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм», — сообщил чиновник.

Ранее СМИ сообщили, что власти временно отказались от идеи введения срочного ограничения продажи топлива за границу. Эта возможность обсуждалась на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний.

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