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Следственный комитет РФ «вернул» потерпевшим 37,7 млрд рублей в 2021 году
Общество
Следственный комитет РФ «вернул» потерпевшим 37,7 млрд рублей в 2021 году
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Москва, 10 августа. За первое полугодие 2021 года в результате работы Следственного комитета РФ потерпевшим и государству возмещено 37,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в онлайн-режиме провел совещание, в рамках которого ведомство подвело итоги работы за первое полугодие года. Он подчеркнул, что за это время удалось улучшить оперативность и качество предварительного следствия, о чем свидетельствуют итоговые данные: следователи направили в суд более 48,5 тыс. уголовных дел в отношении 50,8 тыс. обвиняемых. Отдельно Бастрыкин отметил, что в суды передали 5091 дело о коррупции, из них 242 обвиняемых обладали особым правовым статусом.

«Активно принимаются уголовно-правовые меры по пресечению злоупотреблений в сфере реализации национальных проектов Российской Федерации. Возбуждено 337 уголовных дел, 87 из них уже переданы в суд», — говорится в сообщении СК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшим и государству удалось возместить 37,7 млрд рублей. Впечатляют также цифры, касающиеся ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых — 34,9 млрд рублей.

Оценивая работу региональных управлений Следственного комитета, Бастрыкин положительно отозвался о коллегах в Удмуртской и Чувашской республиках, Приморском крае, Архангельской области и НАО и Мордовии. С другой стороны, в работе управлений СКР по Калмыкии, тверской и Ярославской области выявлены недостатки, которые их сотрудникам теперь предстоит устранить.

Ранее во вторник сообщалось, что глава СК РФ попросил предоставить ему подробный отчет расследования уголовного дела о гибели девяти человек в больнице Владикавказа. Бастрыкин лично следит за ходом расследования и просит регулярно отчитываться о его результатах.

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