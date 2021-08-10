Владикавказ, 10 августа. Жертвами взрыва в больнице Владикавказа стали девять человек, еще 71 находятся в больнице.

Взрыв в больнице произошел 9 августа из-за прорыва трубы с кислородом. В результате аварии девять человек, жизнедеятельность которых обеспечивалась с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких, погибли. Они находились в реанимации.

В связи с ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 статьи 238 УК РФ. Все детали происшествия выясняются. Врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло выразил соболезнования родным и близким пострадавших, передают Nation News.

Главный врач больницы Владикавказа также сообщил, что минздрав республики был осведомлен о проблемах с системой подачи кислорода в медицинском учреждении.