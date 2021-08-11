Актер Сергей Кошонин назвал «фарсом» отказ Татьяне Булановой участвовать в выборах

Известие об отказе в регистрации Татьяны Булановой на выборы в ЗакС Петербурга вызвало возмущение у ряда российских артистов. Свое отношение к происходящему высказал и известный актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин.

«Ну а как я могу к этому относиться… Каждый занимается своим делом. Кто-то идет по чистой дороге, а кто-то устраивает такие препятствия», — сказал собеседник ФАН.

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Напомним, что члены территориальной избирательной комиссии №17 забраковали часть подписей в поддержку Татьяны Булановой, баллотирующейся от партии «Родина». Якобы «недостоверные» документы стали достаточным основанием, чтобы не допустить кандидатуру певицы к участию в городских выборах. Ее социальную инициативу о ежемесячных выплатах пенсионерам к этому моменту успели одобрить более 100 тысяч жителей Северной столицы.

«Все знают, кто это делает, как это делают. Будут во всем разбираться. Будет ли подобное в будущем — ни за что нельзя поручиться, к сожалению. Какой-то фарс», — выразил сожаление заслуженный артист России.

Ранее Сергей Кошонин сердечно поддержал инициативу «Ленинградская надбавка», с которой Буланова планировала избираться в ЗакС Петербурга. По его мнению, денежные доплаты помогли бы значительно облегчить жизнь людям творческих профессий, которые вышли на пенсию.