Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»

Париж, 10 августа. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси успешно прошел медосмотр в преддверии подписания контракта с «Пари Сен-Жермен».

Журналист канала Sky Sport Italia Фабрицио Романо в Twitter-аккаунте сообщил, что Лионель Месси прошел медицинское обследование в Париже. В столицу Франции аргентинский нападающий прилетел вместе с супругой. Месси уже поприветствовал болельщиков «ПСЖ», а завтра будет представлен в качестве игрока парижской команды на пресс-конференции.

На прошлой неделе стало известно, что обладатель Кубка Америки в составе сборной Аргентины покидает «Барселону». За испанский клуб Месси выступал с 2003 года.

Ранее отец Лионеля Месси подтвердил информацию о переходе сына в «ПСЖ». Он провожал обладателя шести «Золотых мячей» в аэропорту Барселоны.