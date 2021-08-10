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Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Париж, 10 августа. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси успешно прошел медосмотр в преддверии подписания контракта с «Пари Сен-Жермен».

Журналист канала Sky Sport Italia Фабрицио Романо в Twitter-аккаунте сообщил, что Лионель Месси прошел медицинское обследование в Париже. В столицу Франции аргентинский нападающий прилетел вместе с супругой. Месси уже поприветствовал болельщиков «ПСЖ», а завтра будет представлен в качестве игрока парижской команды на пресс-конференции.

На прошлой неделе стало известно, что обладатель Кубка Америки в составе сборной Аргентины покидает «Барселону». За испанский клуб Месси выступал с 2003 года.

Ранее отец Лионеля Месси подтвердил информацию о переходе сына в «ПСЖ». Он провожал обладателя шести «Золотых мячей» в аэропорту Барселоны.

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