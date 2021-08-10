Голливудский актер прибыл на съемки сказки в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 10 августа. Голливудский актер Олег Тактаров прибыл в Йошкар-Олу для съемок в короткометражном художественном фильме. Артист должен сыграть роль марийского богатыря.

Режиссером сказочного фильма стал звезда «Следа» молодой актер Дений Шаблий. Короткометражная лента получила название «Не Иван, или Как приручить богатыря». Тактаров исполнит роль богатыря Онара.

В интервью для местного телевидения звезда голливудского блокбастера «Плохие парни II» рассказал, что его встретили в республике очень радушно. Он уверен, что смог справиться с ролью и говорить в кадре на марийском языке почти без акцента.

«Мне кажется, получилась хорошая, поучительная, динамичная комедия», — слова артиста приводит «Медиапоток».

Ранее в Сети появился трейлер третьей части российского сказочного фильма «Последний богатырь». Проект разрабатывался совместно со студией Disney.