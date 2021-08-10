Олимпийский тренер Пак предсказал рост популярности тхэквондо после успеха на ОИ-2020

Взятые тхэквондистами олимпийские медали помогут этому виду спорта стать еще популярнее, считает главный тренер сборной Санкт-Петербурга по тхэквондо Илья Пак. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ФАН.

Соревнования по тхэквондо официально стали частью олимпийской программы 33 года назад, и за это время наши спортсмены ни разу не брали наград высшей пробы. Все изменилось в этом году, когда на Олимпиаде в Токио сразу два российских спортсмена — Максим Храмцов и Владислав Ларин — завоевали золото. Такое достижение порадовало спортивное сообщество, но смогут ли медали дать новый виток популярности зрелищному боевому искусству?

«Да, я очень надеюсь на это. Это налагает на нас как на тренеров этого вида спорта дополнительную нагрузку и ответственность, потому что мы должны соответствовать уровню. На сегодняшний день российское тхэквондо входит в число лидеров, и нам в Санкт-Петербурге надо соответствовать именно качеству. Уверен, что будет подъем популярности, но не для того, чтобы мы расслабились, а еще больше работали. Дополнительные возможности — это дополнительная ответственность, которую мы должны правильно использовать», — делится мнением тренер Илья Пак.

Global Look Press / Xiao Yijiu/Xinhua

Выступление нашей команды по тхэквондо можно смело назвать настоящим прорывом, способным дать толчок дальнейшему развитию этого вида спорта. Ведь его проблема, по большом счету, не в количестве последователей, а слабой репрезентации спортсменов в массовом медиа.

«У нас очень сильная команда готовилась: специалисты, тренера — все прикладывали большие усилия. И я считаю, что эти олимпийские игры дадут толчок тхэквондо, может быть, в каком-то медийном плане, в плане узнаваемости. Также количество детей, занимающихся тхэквондо, поднимется очень сильно, — прогнозирует бронзовый призер ОИ-2020 по тхэквондо Михаил Артамонов. — Хотя оно итак на самом деле на хорошем уровне, просто об этом не говорят. И вообще в тхэквондо такая философия — это скромность и спокойствие».

Ранее тренер по тхэквондо Илья Пак рассказал, можно ли в ребенке разглядеть задатки олимпийского чемпиона. По его словам, опытный тренер не будет форсировать события, а понятным это станет ближе к 13 годам.