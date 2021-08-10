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Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
Африка
Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
wikipedia.org  /  https://ru.wikipedia.org/wiki/Камерзанов,_Алексей_Геннадьевич#/media/Файл:Камерзанов_Алексей_Геннадьевич.jpg

Нджамена, 10 августа. Члены кругосветного автомобильного путешествия «Мир наш», задержанные в Чаде 15 июня, вернулись в Россию. Группу удерживали в африканском государстве на протяжении 54 дней.

«Мы летим домой! Восемьдесят три дня в Африке, 5341 километр пути, полное погружение в Сахель и Сахару. Самый неожиданный, самый непредсказуемый, самый феерический, самый жаркий этап за всю историю клуба», — написал во «ВКонтакте» Алексей Камерзанов, руководитель экспедиции.

В начале лета туристов арестовали правоохранительные органы Чада в Файя Ларджо. У россиян изъяли всю технику, мобильные телефоны и отконвоировали в столицу республики для выяснения обстоятельств.

Через неделю за отсутствием состава преступления путешественников отпустили, еще через семь дней вернули все конфискованные вещи. Большая часть группы приехала в Россию, но четыре участника остались добиваться возвращения транспорта, который им пришлось бросить в Файя Ларджо.

Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
wikipedia.org  / Bagassi Koura (VOA) / Public Domain

«Долгих 45 дней в Нджамене. Но, учитывая нестандартные обстоятельства, мы благодарим правительство Республики Чад за решение столь непростой ситуации и за заботу о нас. С самого первого дня с нами обращались исключительно хорошо, вежливо и аккуратно.

Все расходы по нашему пребыванию и ожиданию в Нджамене оплачивались правительством страны. И нас действительно вывезли из опасной зоны, куда мы могли бы отправиться, не обладая точной информацией», — рассказал Камерзанов.

Спустя полтора месяца внедорожники доставили в столицу Чада, а россиян — на родину. В заключение руководитель экспедиции заявил, что путешествия группы «Мир наш» по Африке «только начинаются».

Возможно, задержание российских туристов спасло им жизни. Обстановка в республике дестабилизирована регулярными нападениями боевиков, которые терроризируют местных граждан и атакуют военных.

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африка чад
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