Киев, 10 августа. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко прокомментировал установку детской площадки с петухом в косоворотке напротив офиса Владимира Зеленского в Киеве.

Обсуждение проходило в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Гостьей программы стала украинская журналистка Оксана Соколовская, которая объяснила, что это не петух, а связанный журавль. Площадку расположили в том месте, где еще недавно проходили митинги националистов, в связи с чем Соколовская отметила, что сооружение укрепляет украинскую власть и имеет правильную символику.

«Он не просто связан, он прикован. Я думаю, что это символ победы над страной-агрессором», — пояснила журналистка, обратив внимание на то, что птица одета в русскую косоворотку.

Руслан Осташко озвучил две версии причины установки площадки именно в этом месте: либо Зеленскому нужно место для того, чтобы иногда самому расслабляться на тех или иных приспособлениях, либо это защита от сборищ националистов. Соколовская не дала прямого ответа, но отметила, что теперь провести демонстрацию там будет сложнее. Также журналистка добавила, что все изображения на площадке веселые, а украинские сказки якобы отличаются от русских тем, что в украинских учат зарабатывать самим, а в русских — воровать у других.