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Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах в ЗакС
Общество
Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах в ЗакС
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Депутат Государственной думы Олег Морозов отреагировал на известия об отказе в регистрации Татьяны Булановой на выборы в городской парламент Санкт-Петербурга.

Как стало известно, члены территориальной избирательной комиссии №17 посчитали часть подписей в поддержку артистки «недостоверными». Этого хватило, чтобы отказать кандидату от партии «Родина» зарегистрировать его для участия в выборах в Законодательное собрание города.

«Я не знаю деталей и не видел эти подписи. Могу точно сказать, что Татьяна Буланова — просто замечательная певица. На мой взгляд, она — очень хороший человек. Кроме того, причин, чтобы не пускать [к участию в выборах] нашу замечательную и очаровательную певицу, мне кажется, нет», — сказал ФАН Олег Морозов.

Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах
Global Look Press  / Semen Likhodeev/Russian Look

Депутат посчитал, что артистка родом из Петербурга имеет полное право участвовать в избирательном процессе и продвигать свою программу. Буланова планировала пойти на выборы с социальной инициативой «Ленинградская надбавка», которая предполагает ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, живущим в Северной столице.

«Не знаю деталей, не могу комментировать. Мне очень жалко, что госпожа Буланова не будет участником избирательного процесса», — поделился российский политик.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко выразила сожаление о том, что Татьяну Буланову не допустили к участию в городских выборах. Она поддержала предложение певицы и назвала ее кандидатуру интересной.

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буланова морозов партия родина ленинградская надбавка выборы в закс
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