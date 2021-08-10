Эксперт-регионщик Комков заявил о сакральной традиции, введенной Шойгу на парадах

О приверженности главы оборонительного ведомства России христианской религии и традиционным ценностям говорит хотя бы то, что главный храм Вооруженных сил РФ был построен всего за полтора года. Об этом в интервью ФАН заявил член Общественной палаты РФ и директор Центра регионального развития Константин Комков.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» 10 августа посетил министр обороны Сергей Шойгу. Во время выступления, посвященного вызовам, перед которыми стоит Россия, он назвал самую опасную угрозу для нашей страны. По мнению главы военного ведомства, это вовсе не внешний враг, а деградация российского общества, которое «постепенно разлагается».

Комков объяснил позицию Шойгу тем, что внешние угрозы лучше видны, а значит, с ними проще бороться, однако когда проблема лежит глубоко внутри тебя, здесь важно иметь решимость ее найти.

«Такое заявление Сергея Кужугетовича некоторым может показаться слишком резким, однако это именно то, о чем многие сейчас беспокоятся, — заметил член ОП РФ. — Думаю, министр обороны таким образом задал тренд к тому, чтобы та гордость, которую мы теперь испытываем за нашу армию и внешнюю политику, превратилась в гордость за морально-нравственные устои граждан России».

Директор Центра регионального развития назвал выступление знаковым и выразил уверенность, что «как общество, так и элиты будут неоднократно обсуждать его». Эксперт также заметил, что Шойгу уже занимается решением озвученной им проблемы, в том числе при помощи таких детско-юношеских патриотических организаций, как «Юнармия».

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

«Все последние идеи Сергея Кужугетовича, например, о строительстве пяти новых городов в Сибири, которые иначе как прорывными не назовешь, направлены на сплочение и консолидацию нашего общества, — заявил собеседник ФАН. — Шойгу, под чьим командованием наша армия и внешняя политика добились ощутимых успехов, как бы показывает нам, что пора открыть «внутренний фронт» и начать бороться за процветание внутри страны».

Комков напомнил и о новой сакральной традиции, которую министр обороны ввел на парадах Победы.

«Выезжая на открытом автомобиле из Спасской башни, он крестится, — заявил член ОП РФ. — Тем самым подчеркивает единство армии и церкви, духовности и патриотизма. Всего за полтора года был построен главный храм Вооруженных сил России! А это говорит о приверженности Сергея Кужугетовича христианской вере».

Ранее директор Центра регионального развития Константин Комков заявил о высокой мотивации россиян заселять Сибирь по призыву Сергея Шойгу.