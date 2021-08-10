Россиянам рассказали, как снизить риск заражения COVID-19 осенью

Москва, 10 августа. Способ, который позволит защититься от заражения коронавирусной инфекцией в осенний период, назвала эпидемиолог Наталья Пшеничная.

Единственным методом защиты от COVID-19 является прививка. Она позволит снизить риск заболеть инфекцией осенью, когда в общеобразовательных заведениях начнется новый учебный год. Также россияне будут возвращаться из отпусков. Люди будут чаще контактировать друг с другом и распространение вируса может ускориться, если не сделать прививку.

Вакцинацию необходимо пройти в ближайшее время, так как вирус способен мутировать, и могут появиться новые штаммы. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

Россиянам ранее объяснили, почему всем переболевшим необходимо проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.