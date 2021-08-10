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Сомалийский регион Пунтленд анонсировал старт парламентских выборов 11 августа
Африка
Сомалийский регион Пунтленд анонсировал старт парламентских выборов 11 августа
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Гароуэ, 10 августа. Северо-восточный регион Сомали — Пунтленд объявил, что в среду стартуют парламентские выборы. Предстоит избрать 11 старейшин в федеральный сенат.

Спикер Палаты представителей Пунтленда Абдирашид Юсуф Джибрил проинформировал комитет по проведению выборов, местную избирательную комиссию и кандидатов, что голосование за членов в верхнюю палату парламента состоится 11 августа.

Ранее старейшин избрали в Джубаленде и Юго-Западном Сомали. Ожидается, что после наполнения сената проголосуют за депутатов в Народную палату, а после состоятся президентские выборы. Лидер Пунтленда призвал к свободному и справедливому плебисциту.

В верхнюю палату федерального парламента войдут 54 сенатора со следующим территориальным распределением: по 11 человек от провозгласившего независимость Сомалиленда и Пунтленда, а также по восемь от Джубаленда, Галмудуга, Хиршабелле и Юго-Западного Сомали.

Восточноафриканское государство немного отклонилось от изначального плана Федеральной избирательной комиссии провести парламентские выборы в регионах с 25 по 28 июля, а также разрешить возможные споры и разногласия с 29 по 31. Объявить новых сенаторов планировали 1 августа.

Ранее заявления о дискриминации омрачили выборы в парламент Сомали, поскольку выяснялось, что регионы исключили оппозиционных политиков из списков кандидатов в сенат.

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