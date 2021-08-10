Премьер-министр Эфиопии призвал население объединиться и дать отпор сепаратистам

Аддис-Абеба, 10 августа. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о необходимости принятия решительных мер против боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

«Сейчас самое подходящее время для всех дееспособных эфиопов, достигших совершеннолетия, присоединиться к силам обороны, спецназу и ополченцам, чтобы проявить патриотизм», — написал премьер в официальном коммюнике.

Отдельным пунктом он напомнил о необходимости оказывать посильную помощь эфиопским солдатам:

«Мы ожидаем, что СМИ, художники и общественные деятели внесут вклад в укрепление народной поддержки страны. Каждый эфиоп должен тесно сотрудничать с силами безопасности, быть ушами и глазами республики, чтобы выследить и разоблачить шпионов террористического НФОТ».

Межэтнический конфликт в Эфиопии обострился в июне, после активизации сепаратистских формирований. Из-за вооруженного противостояния несколько штатов охватил гуманитарный кризис.

Люди проводят массовые митинги против бесчинств НФОТ. Так, 27 июля протестующие перекрыли стратегически важную железнодорожную трассу, соединяющую столицу Эфиопии с соседним Джибути.