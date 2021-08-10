Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 21:37
21:28
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
21:27
Общество
Голливудский актер прибыл на съемки сказки в Йошкар-Оле
21:16
Общество
Эксперт-регионщик Комков заявил о сакральной традиции, введенной Шойгу на парадах
21:10
Происшествия
Росгвардейцы проверили оружейные магазины в Челябинской области
21:08
Общество
Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах в ЗакС
21:03
Африка
Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
21:01
Общество
Синоптик Тишковец пообещал москвичам небесное «световое шоу»
20:53
Общество
Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
20:49
Африка
Сомалийский регион Пунтленд анонсировал старт парламентских выборов 11 августа
20:49
Общество
Петербургскую станцию метро «Дунайская» приведут в порядок до конца октября
Все новости

Премьер-министр Эфиопии призвал население объединиться и дать отпор сепаратистам
Африка
Премьер-министр Эфиопии призвал население объединиться и дать отпор сепаратистам
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 10 августа. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о необходимости принятия решительных мер против боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

«Сейчас самое подходящее время для всех дееспособных эфиопов, достигших совершеннолетия, присоединиться к силам обороны, спецназу и ополченцам, чтобы проявить патриотизм», — написал премьер в официальном коммюнике.

Отдельным пунктом он напомнил о необходимости оказывать посильную помощь эфиопским солдатам:

«Мы ожидаем, что СМИ, художники и общественные деятели внесут вклад в укрепление народной поддержки страны. Каждый эфиоп должен тесно сотрудничать с силами безопасности, быть ушами и глазами республики, чтобы выследить и разоблачить шпионов террористического НФОТ».

Межэтнический конфликт в Эфиопии обострился в июне, после активизации сепаратистских формирований. Из-за вооруженного противостояния несколько штатов охватил гуманитарный кризис.

Люди проводят массовые митинги против бесчинств НФОТ. Так, 27 июля протестующие перекрыли стратегически важную железнодорожную трассу, соединяющую столицу Эфиопии с соседним Джибути.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Премьер-министр Эфиопии призвал население объединиться и дать отпор сепаратистам
африка эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru