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Жертвами холеры в Нигерии стали сотни человек
Весь мир
Жертвами холеры в Нигерии стали сотни человек
Globa Look Press  /  Lincon Zarbietti dpa

Абуджа, 10 августа. Вспышка холеры унесла жизни более 800 нигерийцев, причем большинство из них — дети. Показатели распространения болезни в несколько раз превосходят цифры прошлого года.

Ситуацию усугубляют проблемы системы здравоохранения. Бессрочная забастовка, которую объявили врачи 2 августа, а также разрушительные наводнения боевиков значительно сократили шансы остановить приближающуюся катастрофу.

Работники медицины выразили недовольство маленькой заработной платой, плохими условиями труда и нехваткой средств индивидуальной зашиты. Ранее комиссар по вопросам здравоохранения Якубу Данджа на собрании Нигерийской медицинской ассоциации (NMA) заявил, что правительство не оставит граждан без помощи, а больницы получат все необходимое в ближайшее время.

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