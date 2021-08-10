Полиция Эфиопии отпустила 10 репортеров на свободу спустя полтора месяца заключения

Аддис-Абеба, 10 августа. Правоохранительные органы Эфиопии освободили 10 арестованных журналистов. Работники СМИ попали под стражу 2 июля.

Сотрудники прессы оказались в заключении по подозрению в связях с террористами. Однако в результате расследования обвинения не подтвердились, после чего задержанных отпустили.

Тем не менее четыре журналиста по-прежнему находятся в неволе. Один из них — Абебе Байю, корреспондент, избитый в столице Эфиопии. После череды угроз, физического насилия и похищения неизвестные потребовали у него не высказываться неодобрительно о властях страны.

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На данный момент ситуация в республике близка к критической. Правительство не справляется с урегулированием межэтнического конфликта, а затянувшийся гуманитарный кризис охватывает все большее количество штатов.

Силы обороны Тыграя (TDF) продолжают экспансию и после взятия под контроль родного региона перешли в наступление на соседние территории. Ранее очевидцы сообщили о захвате сепаратистами из TDF двух городов в Амхаре и всех населенных пунктов между ними.

Нападения на севере Эфиопии вызывают обеспокоенность мировой общественности. Совбез ООН попытался разобраться с тыграйским вопросом, но конфликтующие стороны не смогли договориться и прийти к общему решению.