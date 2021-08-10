Москва, 10 августа. Европе следует иногда одергивать говорящую от имени международного сообщества Украину, заявил ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Проблема поведения официального Киева на международной арене обсуждалась в прямом эфире ток-шоу «Время покажет» от 10 августа. Соведущая Осташко Екатерина Стриженова обратила внимание на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, который пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ответом «всего международного сообщества» после обвинений в подготовке боевиков Киевом. Стриженова попросила польского журналиста и политолога Якуба Корейбу объяснить такое поведение команды президента Владимира Зеленского, почему Европа не одергивает заносчивых украинцев.

Ответ Корейбы был неожиданным. После пространных рассуждений о сфере влияния России и недопущении создания «второй Сирии» в центре Европы он вдруг заявил о том, что Украина — это «молодая демократия», а потому к ней следует относиться как к новорожденному ребенку.

«У украинцев есть своя специфика. Это такой новорожденный ребенок на Западе, которому позволено больше, чем взрослому члену семьи», — подчеркнул поляк.

Слова Корейбы возмутили собравшихся в студии, а Осташко не преминул поставить на место гостя студии. Для этого ведущему «Время покажет» понадобилось просто напомнить, сколько существует «новорожденное» украинское государство.

«На секундочку, ребеночку вашему уже тридцать лет», — улыбнулся руководитель издания PolitRussia.

Осташко, Стриженова и приглашенные эксперты передачи «Время покажет» поднимают актуальные вопросы международной повестки. В выпуске от 9 августа ведущие и гости студии обсуждали неудавшуюся попытку Запада устроить государственный переворот в Белоруссии.

Поведение команды Зеленского возмущает не только членов международного сообщества, но и его соотечественников. Издание НСН приводит комментарий экс-губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, уверенного, что «трусоватый» украинский лидер ни за что не согласится на встречу с президентом России Владимиром Путиным.