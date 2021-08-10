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Премьер ЦАР напомнил о важности финансового контроля за доходом от горнорудной отрасли
ЦАР
Премьер ЦАР напомнил о важности финансового контроля за доходом от горнорудной отрасли
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 10 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра провел первую сессию комитета Инициативы по обеспечению транспарентности в добывающей промышленности (ITIE).

Глава правительства сообщил, что оптимизация распределения средств, полученных с разработки природных ресурсов государства, поспособствует сокращению числа людей за гранью бедности.

«ITIE должен достичь этой цели. Мы должны обеспечить прозрачность отрасли через бухгалтерский контроль финансовых потоков, связанных с эксплуатацией горнодобывающей и нефтяной промышленностей. Также важно предоставить доступ к информации об экономическом развитии страны», — заявил премьер-министр.

Ранее Анри-Мари Дондра обсудил вопросы сферы разработки полезных ископаемых с делегацией технических и финансовых партнеров. Участники мероприятия пожелали расширить взаимодействие с ЦАР и составить ряд новых документов в области горнорудной промышленности.

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