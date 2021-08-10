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ООН восстановит доступ к лагерям эритрейских беженцев в Эфиопии
Весь мир
ООН восстановит доступ к лагерям эритрейских беженцев в Эфиопии
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Аддис-Абеба, 5 августа. Сотрудникам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) удалось частично восстановить доступ к лагерям эритрейских беженцев в провинции Тыграй Май-Айни и Ади-Харуш. Ожесточенные столкновения в этом регионе не позволяли представителям организации попасть на территорию учреждений с 13 июля.

Передача товаров первой необходимости для 23 тысяч жителей обоих временных поселений возобновилась 5 августа. Однако до сих пор в районе сохраняется низкий уровень безопасности, что вынуждает людей выживать в тяжелых условиях. Получение квалифицированной медицинской помощи по-прежнему остается проблемой, а запасы пресной воды заканчиваются.

УВКБ ООН призвало стороны конфликта обеспечить для беженцев безопасный переход в другой город. Организация начала выдачу удостоверений, подтверждающих личность для эритрейских переселенцев с северных земель Тыграя, где располагались лагеря Шимельба и Хицатс, уничтоженные в начале года.

Ранее Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев обратилось с просьбой о предоставлении 164,5 млн долларов США для оказания помощи сотням тысячам перемещенных лиц. Данные средства сотрудники считают необходимым направить на здравоохранение, логистику и образование в проблемных регионах Эфиопии, Судана и Эритреи.

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