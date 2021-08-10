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Тунисская партия «Ан-Нахда» выступила за диалог с президентом
Африка
Тунисская партия «Ан-Нахда» выступила за диалог с президентом
flickr.com  /  Riyadh Al Balushi

Тунис, 10 августа. Высокопоставленный представитель правящей исламистской партии «Ан-Нахда» поприветствовал возможность диалога с национальным лидером Каисом Саидом. По его словам, глава движения Рашид аль-Ганнуши не удерживается на посту спикера парламента.

Возобновление законодательной деятельности необходимо, но только после исправления всех ошибок, допущенных ранее. «Ан-Нахда» призвала договориться о приемлемых для всех сторон шагах.

«Движение не согласно с президентом по некоторым вопросам, но поддерживает его на уровне принципов и целостности правления», — добавили в правящей исламистской партии.

Чиновник упомянул о возможности возвращения к диалогу с Каисом Саидом, хотя прежде «Ан-Нахда» отвергла исключительные меры, которые лидер Туниса принял в июле. Речь идет о решении заморозить работу парламента, отправить в отставку премьера и контролировать государственную прокуратуру.

Замглавы «Ан-Нахды» приветствовал предложение о срочной встрече между президентом и Рашидом аль-Ганнуши с целью преодолеть политический кризис в стране. Примечательно, что большинство тунисских партий отвергли исключительные решения Каиса Саида, назвав «государственным переворотом против Конституции». Другие, наоборот, эти реформы поддержали.

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