Тунисская партия «Ан-Нахда» выступила за диалог с президентом

Тунис, 10 августа. Высокопоставленный представитель правящей исламистской партии «Ан-Нахда» поприветствовал возможность диалога с национальным лидером Каисом Саидом. По его словам, глава движения Рашид аль-Ганнуши не удерживается на посту спикера парламента.

Возобновление законодательной деятельности необходимо, но только после исправления всех ошибок, допущенных ранее. «Ан-Нахда» призвала договориться о приемлемых для всех сторон шагах.

Чиновник упомянул о возможности возвращения к диалогу с Каисом Саидом, хотя прежде «Ан-Нахда» отвергла исключительные меры, которые лидер Туниса принял в июле. Речь идет о решении заморозить работу парламента, отправить в отставку премьера и контролировать государственную прокуратуру.

Замглавы «Ан-Нахды» приветствовал предложение о срочной встрече между президентом и Рашидом аль-Ганнуши с целью преодолеть политический кризис в стране. Примечательно, что большинство тунисских партий отвергли исключительные решения Каиса Саида, назвав «государственным переворотом против Конституции». Другие, наоборот, эти реформы поддержали.

"Tunisia’s democracy is under threat – we cannot allow another slide into authoritarianism... For all those who support freedom, now is the time to stand with #Tunisia" writes Speaker Rached Ghannouchi in the @Independenthttps://t.co/i3tjs0iOZv