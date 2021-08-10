Политолог Авишев предупредил о последствиях цифровой антироссийской кампании Запада

Москва, 10 августа. Цифровая антироссийская кампания, о которой говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, стала следствием развития различных социальных медиа в Сети, заявил политолог Сергей Авишев.

Ранее глава оборонного ведомства рассказал о центрах антироссийской пропаганды, работающих в Риге, Таллине и Варшаве. Шойгу подчеркнул, что информация в последнее время стала полноценным оружием, которое применяется в отношении России.

Авишев согласен с этими словами. В комментарии Федеральному агентству новостей он объяснил, что создание подобных центров — опасная тенденция, которая непосредственно влияет на формирование нынешнего социально-политического информационного публичного пространства, где преобладают сетевые коммуникации.

«Таким образом появляется множество разнообразных средств, способствующих ведению тотальной идеологической пропаганды против России», — сказал Авишев.

Он подчеркнул, что российскому руководству следует бороться с подобной практикой. В противном случае жертвами цифровой антироссийской кампании Запада станет молодежь России.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, в свою очередь, отмечает, что НАТО значительно продвинулась в идеологической подготовке личностей. Тем не менее, Россия не намерена уступать. Так, в структуре Минобороны РФ уже формируются кибервойска. Баранец подчеркнул, что ведомство под руководством Шойгу одним из первых предприняло меры по борьбе с цифровыми угрозами.