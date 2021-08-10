Никарагуа отозвала для консультаций послов из Аргентины, Мексики, Колумбии и Коста-Рики

Тегусигальпа, 10 августа. Правительство Никарагуа отозвало для консультаций послов республики в Аргентине, Колумбии, Мексике и Коста-Рике в ответ на такие же действия по отношению к своим дипломатическим представительствам. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

#9Ago #Nicaragua@Gbastidas: Llaman a consultas a embajadores en Argentina, México, Costa Rica y Colombia.



Rosario Murillo aseguró que las autoridades de esos países hacen "señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas" pic.twitter.com/2PkVXp0QXq — Reporte Ya (@ReporteYa) August 9, 2021

По словам министра иностранных дел государства, власти Никарагуа вызвали послов «в соответствии с Венской конвенцией в ответ на аналогичные действия, совершенные правительствами данных стран по отношению к своим посольствам в Никарагуа».

Власти отметили в официальном заявлении о «постоянных и несправедливых» действиях со стороны других государств, расцениваемых как вмешательство во внутренние дела страны.

В июне 2021 года Мексика и Аргентина отозвали своих послов из Никарагуа, объяснив это «тревожными» действиями правительства Даниэля Ортеги. В июле к ним присоединялась Колумбия. Коста-Рика впервые с 2018 года назначила посла в Никарагуа, однако правительство отложило его отправку.

El Gobierno de #Nicaragua ???????? llamó a consulta a sus embajadores en #Argentina ????????, #Colombia ????????, #CostaRica ???????? y #México ????????, como medida de reciprocidad ante las acciones realizadas por las autoridades respectivas de esos países.https://t.co/KbdnCAVIWZ — teleSUR TV (@teleSURtv) August 10, 2021

Послами республики, которых вызвали для консультаций, являются Орландо Гомес (Аргентина), Яра Перес (Колумбия), Дуйлио Эрнандес (Коста-Рика) и Хуан Карлос Гутьеррес (Мексика).

В документе власти Никарагуа обвиняют правительства этих четырех государств в «циничном и хладнокровном» игнорировании ситуаций, ущемляющих права человека, в своих собственных странах.

«В Никарагуа, пострадавшей и победившей все формы вмешательства в наши внутренние дела и интервенции на наши территории, мы категорически осуждаем эту неприемлемую карикатурную имитацию стран, принявших на себя функции, которыми никто их не наделял, при этом открыто нарушая международное право, права человека и позорно повторяя действия колониальных, империалистических, агрессивных держав, разрушающих нашу культуру и образ жизни», — отмечается в официальном документе.

Правительство Ортеги добавило, что с сожалением принимает эти меры, к которым страна была вынуждена прибегнуть для обеспечения мирного сосуществования между государствами.

Международное давление на действующее правительство существенно возросло в связи с предстоящими президентскими выборами. Голосование в Никарагуа пройдет 7 ноября, и действующий лидер страны Даниэль Ортега планирует переизбраться на третий срок.

В последние несколько месяцев многие члены оппозиции были арестованы, что вызвало осуждение международного сообщества, в том числе США, ООН и ОАГ. Правительство обвиняет задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре.