Дегтярев объяснил, как работают упомянутые Шойгу антироссийские центры НАТО

Москва, 10 августа. Запад применяет двойные стандарты в оценке понятия «пропаганда», прикрывая свою подрывную деятельность на территории РФ, заявил главред журнала «Калашников» Михаил Дегтярев.

Таким образом эксперт в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал деструктивную деятельность аналитических центров НАТО, о которых ранее упоминал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр отмечал, что западные страны ведут против Москвы подрывную идеологическую войну. По его словам, центры антироссийской пропаганды находятся в Польше и Прибалтике.

«Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — заявил глава оборонного ведомства РФ.

Дегтярев отметил, что «партнеры» России не брезгуют применением двойных стандартов, когда речь идет о вербовке российских граждан для подрывной деятельности внутри страны, тем самым подтвердив слова Шойгу. По такой схеме западные страны работают уже давно.

«При этом деятельность в формате 24/7 по вовлечению россиян в распространение внутри нашей страны идей пахнущего исключительно фиалками некоего «демократического мира» носит перманентный и многоуровневый характер», — объяснил эксперт.

Дегтярев назвал такой подход безусловным проявлением информационной войны против нашей страны, а также борьбой за ее природные и человеческие ресурсы.

«Эффективная контрпропаганда на этом поле боя значит не меньше, чем ядерная триада», — уверен эксперт.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец указывал на то, что ведомство Шойгу позаботилось о кибербезопасности России. По его словам, в структуре Минобороны РФ уже формируются так называемые «кибервойска» для достойного ответа на антироссийские выпады.