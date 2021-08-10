Аргентинский форвард «Спартака» Понсе заинтересовал «Селтик» и «Ланс»

Москва, 10 августа. Нападающий столичного «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов двух иностранных клубов.

Эсекьель Понсе может покинуть «Спартак», если московский клуб не попадет в групповой раунд Лиги чемпионов. Соответствующую информацию представили журналисты Score.fr. Источник утверждает, что 24-летний нападающий попал в сферу интересов французского «Ланса» и шотландского «Селтика».

В прошлом сезоне Понсе провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского футболиста в семь миллионов евро.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» планирует провести матч на Красной площади в честь столетия клуба. Об этом рассказал пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.