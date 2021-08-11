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Могла помочь людям: актриса Поргина разочарована отказом ТИК регистрировать Буланову
Общество
Могла помочь людям: актриса Поргина разочарована отказом ТИК регистрировать Буланову
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Случай с певицей Татьяной Булановой означает, что активные граждане, которые хотят, чтобы народ жил лучше, сегодня не нужны во власти. Такое мнение выразила в беседе с ФАН советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина.

Артистка отреагировала на новость о том, что территориальная избирательная комиссия №17 отказала Татьяне Булановой в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Ранее инициатива заслуженной артистки России «Ленинградская надбавка» пенсионерам получила поддержку 100 тысяч петербуржцев.

«Раз не зарегистрировали, значит, им не нужна такая активность. Ей не миллионы же нужны, ей нужно, чтобы народ наш жил лучше. Она мне всегда нравилась, я тепло отношусь к ней и ее творчеству. Очень жаль», — сказала актриса.

Могла помочь людям: актриса Поргина разочарована отказом ТИК регистрировать Буланову
Prt Scr youtube.com  / Андрей Иванов

Людмила Поргина также выразила уверенность в том, что Татьяна Буланова могла быть полезной в Заксобрании и защищать интересы своих избирателей.

«Хотелось бы, чтобы кто-то из творческих людей мог поддержать пенсионеров. Она же гастролирует много и видит, как живут люди. Для нее не деньги важны. Она принципиальный человек, чистый. Она могла бы помочь людям», — заключила заслуженная артистка РФ.

Ранее актер Александр Песков в беседе с ФАН поделился своим отношением к действиям ТИК. По его словам, такое решение могли принять люди, которых не интересует мнение народа.

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татьяна буланова людмила поргина ленинградская надбавка
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