Губернатор Нью-Йорка сообщил о своей отставке

Нью-Йорк, 10 августа. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своей отставке.

Такое решение политик принял на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, которые против него выдвинули 11 женщин и грозящего ему импичмента, расследование по которому на прошлой неделе анонсировал спикер законодательного собрания штата Карл Хисти.

«Тратить энергию на отвлекающие факторы — последнее, что должно делать правительство штата. И я не могу быть причиной этого. Учитывая обстоятельства, лучший способ, которым я могу сейчас помочь, — это отойти в сторону и позволить правительству вернуться к управлению», — заявил Куомо в своем видеообращении.

Куомо сообщил, что указ о его отставке вступит в силу через 14 дней. Куомо сменит вице-губернатор Кэти Хочул, которая станет первой женщиной-губернатором Нью-Йорка и будет занимать пост до проведения выборов в ноябре 2022 года.

Ранее о своей отставке сообщила главная помощница губернатора Куомо Мелисса де Росса, которая покинула пост из-за обвинений губернатора в сексуальных домогательствах.