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Надежда на Россию: как оставленному в огне Афганистану выбраться из хаоса
Политика
Надежда на Россию: как оставленному в огне Афганистану выбраться из хаоса
pixabay.com  /  user:1966666

20 лет назад американские войска вошли в Афганистан с объявлением, что уничтожат терроризм в этой стране. Спустя годы США бросили союзников и бежали с территории, оставив вместо обещанного еще большие разрушения. Что ждет измученную страну дальше? Можно ли надеяться на будущее без войны, которая идет в ближневосточном государстве уже почти полвека? На эти вопросы попытались ответить представители афганской диаспоры в России, ставшие специальными гостями пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ситуацию в Афганистане на данный момент иначе как ужасной не назовешь. За последние десять дней, в которые велись особенно ужесточенные бои, ранения получили четыре тысячи граждан, еще около тысячи человек погибли. Население бежит из страны, и многие бегут именно в Россию, где на сегодняшний день проживает уже порядка 90 тысяч граждан ближневосточного государства.

«Если сравнивать пребывание американцев с советскими войсками, которые тоже побывали в Афганистане, то Советский Союз построил 142 экономических объекта для страны. А что делали американцы? Они построили три большие тюрьмы, построили дороги, чтобы ходила их бронетехника, а также они тратили огромные деньги на пропаганду американской и западноевропейской демократии, которая абсолютно ничего не давала афганскому народу», — считает председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана Эхлас Мохаммад Тамим.

Надежда на Россию: как оставленному в огне Афганистану выбраться из хаоса
wikipedia.org  / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Побег американских солдат с территории, которую они называли своим стратегическим партнером в регионе, показал бессилие и провал знаменитой демократии США. Нет причин сомневаться, что страны, которые сегодня находятся под влиянием администрации Байдена, в дальнейшем ждет такая же судьба.

«Афганистан — это региональная проблема, а не международная или американская. Это проблема Индии, Пакистана, Ирана, России, постсоветских республик. Если мы, страны региона, не одумаемся, то в этом огне все вместе будем гореть. <…> Нам нужно срочно начать настоящие дипломатические переговоры — особенно наша большая надежда на Россию и на Китай», — отмечает общественный деятель.

Надежда на Россию неслучайна — с нашей страной у Афганистана давно сложились теплые и дружеские отношения, которые держатся и сегодня. Доказательством служит тот факт, что за последние десять лет к нам приехало большое количество молодежи, считающей престижным получить высшее образование именно в отечественных вузах. После получения диплома большинство выпускников возвращается в родную страну, чтобы помочь в борьбе с радикальными движениями, вооружившись чем-то более ценным, чем оружие или техника.

«Когда американцы покинули страну, они разрушили все, что построили, в отличие от Советского Союза. Когда советский контингент был в Афганистане, они много что построили и оставили народу. Самое важное, когда я разговаривал с людьми старшего поколения, — сейчас они наконец поняли, что Советский Союз действительно хотел помочь стране. <…> У них [США] был свой интерес, они добились его и кинули афганский народ на произвол судьбы. Поэтому сегодня большая надежда у людей на Российскую Федерацию», — заключает Саид Хасан Бахир, представитель Краснодарской общественной организации «Культурный центр Афганской молодежи».

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