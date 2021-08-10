Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 21:35
21:28
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
21:27
Общество
Голливудский актер прибыл на съемки сказки в Йошкар-Оле
21:16
Общество
Эксперт-регионщик Комков заявил о сакральной традиции, введенной Шойгу на парадах
21:10
Происшествия
Росгвардейцы проверили оружейные магазины в Челябинской области
21:08
Общество
Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах в ЗакС
21:03
Африка
Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
21:01
Общество
Синоптик Тишковец пообещал москвичам небесное «световое шоу»
20:53
Общество
Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
20:49
Африка
Сомалийский регион Пунтленд анонсировал старт парламентских выборов 11 августа
20:49
Общество
Петербургскую станцию метро «Дунайская» приведут в порядок до конца октября
Все новости

«Отражает суровую реальность»: сирийцы поделились впечатлениями от просмотра «Туриста»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 20:56
Новости Сирии
«Отражает суровую реальность»: сирийцы поделились впечатлениями от просмотра «Туриста»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Дамаск, 10 августа. Фильм «Турист» о событиях конца 2020 года в Центральноафриканской Республике снят на высоком уровне и в полной мере отражает суровую реальность. К такому выводу приходят пользователи соцсетей из Сирии — в республике несколько дней назад состоялся премьерный показ картины.

Премьера ленты, дублированной на арабский язык, транслировалась по местному спутниковому ТВ в ночь на 7 августа. Она собрала у экранов свыше 30 тысяч зрителей. По мнению сирийцев, кино о работе российских инструкторов в ЦАР получилось достойным — на просторах соцсетей его активно рекомендуют к просмотру.

«Я посмотрел фильм «Турист» — прекрасное кино, в котором рассказывается о терроризме в Центральной Африке и их (террористов — прим. ред.) преступлениях против местного населения. Сюжет, экшен, съемки и боевые сцены выполнены на высоком профессиональном уровне. <…>. Отличный фильм, всем рекомендую», — пишет @2011Syrian.

«Отражает суровую реальность»: сирийцы поделились впечатлениями от просмотра «Туриста»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Граждане Сирийской Арабской Республики, которые не понаслышке знакомы с печальными последствиями разгула терроризма, особенно отметили реалистичность картины.

«Кино более, чем прекрасно: оно в полной мере отражает суровую реальность», — считает Башир Шейхи.

«Лучше всего то, что фильм очень настоящий», — заявил Валид бин Омран.

Боевик совместного производства России и ЦАР, который вышел на экраны в мае, рассказывает о реальных событиях конца прошлого года — тогда власть в африканском государстве попытались силой захватить радикалы из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» под руководством экс-президента Франсуа Бозизе. К счастью, им сумела дать отпор национальная армия республики (FACA).

Разгромить вооруженные группировки удалось благодаря подготовке, которую военнослужащие FACA прошли у российских инструкторов. И именно вокруг специалистов из РФ и строится повествование «Туриста».

«Отражает суровую реальность»: сирийцы поделились впечатлениями от просмотра «Туриста»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Картина во многом уникальна — так, например, это первый фильм, вышедший на государственном языке ЦАР санго. Более того, он вышел на экраны по горячим следам — спустя всего несколько месяцев после попытки переворота в Центральноафриканской Республике. В съемках приняли участие около 700 местных жителей, среди которых как профессиональные актеры, так и рядовые граждане. И именно центральноафриканцы стали первыми зрителями «Туриста» — дебютный показ фильма, собравший десятки тысяч зрителей, состоялся на стадионе в Банги и завершился бурными овациями людей, благодаривших россиян за помощь в победе над боевиками.

Вернуться назад

Все новости / Новости Сирии / «Отражает суровую реальность»: сирийцы поделились впечатлениями от просмотра «Туриста»
сирия турист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru