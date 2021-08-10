«Отражает суровую реальность»: сирийцы поделились впечатлениями от просмотра «Туриста»

Дамаск, 10 августа. Фильм «Турист» о событиях конца 2020 года в Центральноафриканской Республике снят на высоком уровне и в полной мере отражает суровую реальность. К такому выводу приходят пользователи соцсетей из Сирии — в республике несколько дней назад состоялся премьерный показ картины.

Премьера ленты, дублированной на арабский язык, транслировалась по местному спутниковому ТВ в ночь на 7 августа. Она собрала у экранов свыше 30 тысяч зрителей. По мнению сирийцев, кино о работе российских инструкторов в ЦАР получилось достойным — на просторах соцсетей его активно рекомендуют к просмотру.

«Я посмотрел фильм «Турист» — прекрасное кино, в котором рассказывается о терроризме в Центральной Африке и их (террористов — прим. ред.) преступлениях против местного населения. Сюжет, экшен, съемки и боевые сцены выполнены на высоком профессиональном уровне. <…>. Отличный фильм, всем рекомендую», — пишет @2011Syrian.

Кадр из фильма «Турист» /

Граждане Сирийской Арабской Республики, которые не понаслышке знакомы с печальными последствиями разгула терроризма, особенно отметили реалистичность картины.

«Кино более, чем прекрасно: оно в полной мере отражает суровую реальность», — считает Башир Шейхи.

«Лучше всего то, что фильм очень настоящий», — заявил Валид бин Омран.

Боевик совместного производства России и ЦАР, который вышел на экраны в мае, рассказывает о реальных событиях конца прошлого года — тогда власть в африканском государстве попытались силой захватить радикалы из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» под руководством экс-президента Франсуа Бозизе. К счастью, им сумела дать отпор национальная армия республики (FACA).

Разгромить вооруженные группировки удалось благодаря подготовке, которую военнослужащие FACA прошли у российских инструкторов. И именно вокруг специалистов из РФ и строится повествование «Туриста».

Кадр из фильма «Турист» /

Картина во многом уникальна — так, например, это первый фильм, вышедший на государственном языке ЦАР санго. Более того, он вышел на экраны по горячим следам — спустя всего несколько месяцев после попытки переворота в Центральноафриканской Республике. В съемках приняли участие около 700 местных жителей, среди которых как профессиональные актеры, так и рядовые граждане. И именно центральноафриканцы стали первыми зрителями «Туриста» — дебютный показ фильма, собравший десятки тысяч зрителей, состоялся на стадионе в Банги и завершился бурными овациями людей, благодаривших россиян за помощь в победе над боевиками.