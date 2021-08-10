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Решение ТИК Петербурга отказать в регистрации Булановой возмутило Преснякова-старшего

  /   Обновлено: 10 августа 2021 20:14
Политика
Решение ТИК Петербурга отказать в регистрации Булановой возмутило Преснякова-старшего
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Санкт-Петербург, 10 августа. Российский композитор и заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший возмущен отказом петербургской комиссии регистрировать певицу Татьяну Буланову на выборы в ЗакС.

Композитор не понимает, чем обоснован отказ в регистрации артистки, баллотирующейся на выборы в Заксобрание Петербурга от партии «Родина», передает «Экономика Сегодня». Если она кому-то не угодила в администрации, это еще не является причиной для отказа, уверен Пресняков-старший.

«То, что Таня якобы может не угодить кому-то в администрации Петербурга, – это же не причина для отказа. То, что она хотела реализовать программу дополнительных выплат пенсионерам, – что же в этом такого антинародного?» — возмутился он.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала российской певице в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа. Сторонники Булановой связывают принятое решение с давлением на кандидатов «Родины» со стороны чиновников Смольного.

Ранее артистка обратилась к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и попросила разобраться в ситуации с беспределом петербургских чиновников, которые запретили распространение агитационных материалов партии «Родина».

Глава ЦИК отреагировала на просьбу Булановой и направила в Петербург представителей для оценки деятельности местной комиссии. Певица выразила благодарность Памфиловой за помощь.

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