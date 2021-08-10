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Общественник Бахир объяснил, почему жители Афганистана массово уезжают в Россию
Политика
Общественник Бахир объяснил, почему жители Афганистана массово уезжают в Россию
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 августа. Молодые люди уезжают из Афганистана ради получения образования и жизни в России. Общественник Саид Хасан Бахир объяснил такую тенденцию.

Представитель краснодарской общественной организации «Культурный центр афганской молодежи» выступил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Представители афганской диаспоры в России приняли участие в эфире. Бахир ответил на вопрос, почему его соотечественники выбирают Россию.

«Дружественные отношения сложились более 100 лет назад», — поделился общественник.

Представитель центра вспомнил, что в 2009 году он учился в российском вузе, как один из студентов Афганистана. Каждый год 15-20 выпускников получают красные дипломы, подчеркнул Бахир. По его словам, некоторые студенты учатся онлайн.

«Это очень престижно в нашей стране», — назвал он главную причину, по которой уроженцы Афганистана едут в Россию.

Однако девять из десяти человек возвращаются на родину. В последние годы у молодежи возрос интерес к Афганистану.

«Раньше был очень низкий уровень грамотности, люди поняли, что нужно получать образование и это самое лучшее оружие борьбы с радикальными движениями», — констатировал Бахир.

Россия, Таджикистан и Узбекистан провели учения рядом с границей Афганистана, передает НСН. Страны организовали военные маневры, несмотря на угрозы проникновения радикалов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил озабоченность Москвы в связи с ухудшением обстановки в Афганистане. МИД России и оборонное ведомство следят за развитием событий, добавил представитель Кремля.

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афганистан студенты образование
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