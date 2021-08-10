Донбасс, 10 августа. Войска Киева бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре, в ЛНР ранена мирная жительница. Украинские десантники распродали военную помощь США. Комбат ВСУ приказал открывать огонь на поражение по полиции. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Войска Киева продолжают целенаправленно обстреливать населенные пункты и жилые районы городов Донбасса. За прошедшие сутки под огнем ВС Украины ранения получила мирная жительница поселка Голубовское Луганской Народной Республики, частично разрушен один жилой дом в столице Донецкой Народной Республики.

Всего за прошедшие 24 часа защитники Донбасса зафиксировали семь нарушений противником режима прекращения огня. Обстрелы велись на всех ключевых направлениях обороны ДНР с применением гранатометов и стрелкового оружия. В ЛНР обстреляны три населенных пункта с применением аналогичных видов вооружений.

В Народной милиции ЛНР сообщают о пополнении боеприпасами передовых подразделений 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В бригаду поступают 82-мм мины и запрещенные к использованию Минскими соглашениями 120-мм снаряды к тяжелым минометам, при этом подвоз их осуществляется на гуманитарном транспорте украинского представительства в СЦКК.

Украинские десантники распродали военную помощь США

Киевские силовики продолжают доказывать, что основная задача их на гражданской войне — заработок денег. Это следует из полученной от луганского управления Народной милиции ЛНР информации о хищении в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ военного имущества на приличную сумму. При этом часть похищенного — военная помощь со стороны США, а именно приборы ночного видения АМ/PVS-14 и радиостанции Harris.

Федеральное агентство новостей /

Указанные приборы и радиостанции продавались десантниками посредством сети Интернет, а также поставлялись на реализацию в специализированные магазины. Выявленный комиссией штаба северного соединения войск ущерб из-за хищений в 79-й бригаде составил более 800 тысяч гривен (около 2 млн 150 тыс. рублей).

Не отстают от своих сослуживцев и бойцы-связисты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в Донецкой области в районе Авдеевки, что в нескольких километрах к северу от столицы ДНР. Трое связистов пойманы сотрудниками СБУ на попытке сдачи в пункт приема металлолома 18 единиц радиостанций для бронированной техники, 24 катушек кабеля связи общей длиной более трех километров. В Народной милиции ДНР уточняют, что при осмотре территории пункта приема металла оперативники обнаружили еще более пяти километров кабеля связи и десяток радиостанций. Все вышеперечисленное имущество числилось на балансе 72-й бригады, но было списано как уничтоженное в ходе обстрелов со стороны ДНР.

Комбат ВСУ приказал открывать огонь на поражение по полиции

Инцидент произошел в городе Дзержинске Донецкой области, сообщает Народная милиция ДНР. Двое украинских солдат из состава дислоцированного в городе 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ избили и ограбили местного жителя. Мужчина обратился в полицию, которая по горячим следам установила принадлежность грабителей к воинской части.

Наряд правоохранителей прибыл по адресу дислокации батальона, но в допуске на территорию полицейским было отказано. Виновных в избиении и ограблении мирного жителя командир батальона выдавать отказался. Более того, офицер приказал открывать огонь на поражение по всем, кто попытается зайти на территорию воинской части. Полицейским пришлось обращаться за помощью к Военной службе правопорядка.