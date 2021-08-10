Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 20:06
20:05
Происшествия
Подозреваемого в смертельном наезде на младенца задержали в Воронеже
20:05
Происшествия
Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинске
20:02
Общество
Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой
20:02
Политика
Решение ТИК Петербурга отказать в регистрации Булановой возмутило Преснякова-старшего
20:00
ФАН-ТВ
«Зона правосудия». Россия подала в суд на Украину
19:54
Политика
Общественник Бахир объяснил, почему жители Афганистана массово уезжают в Россию
19:51
США
Выпускникам школ в США отныне не обязательно уметь читать и считать
19:51
Общество
«Небесная канцелярия» капитально решила вопрос с длительной засухой в Крыму
19:50
Происшествия
Станок принял голову за бревно: рабочий погиб во время смены в Прикамье
19:49
Политика
Адвокат Владимир Комсолев посоветовал Булановой обратиться в суд из-за недопуска к выборам
Все новости

Глава «Единого афганского центра» обвинил США в создании наркоиндустрии в Афганистане
Политика
Глава «Единого афганского центра» обвинил США в создании наркоиндустрии в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 августа. США ответственны за создание наркоиндустрии в Афганистане и фактическое разрушение страны на протяжении 20 лет, заявил глава РОО «Единый афганский центр» Мохаммед Наим Голь.

Голь обвинил США в развитии одного из главных очагов торговли наркотиков во всем мире в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Вместо обещанного мира и победы над терроризмом афганский народ получил 20 лет войны и криминализации страны, сокрушается общественник.

«Всем известно, что 20 лет назад американцы вошли в Афганистан и объявили о том, что они уничтожат якобы терроризм в Пакистане ... и в результате 20 лет в Афганистане они воевали, и больше того, они украли богатство в горах, ввели и развивали наркотики и героин», — отметил глава «Единого афганского центра».

Бегство американских военных из страны только усугубило положение, продолжил общественный деятель. За последние десять дней по отчетам Красного Креста на территории страны погибли не менее 1000 гражданских, более 4000 получили ранения. Также беспрецедентные масштабы приобрела эмиграция из Афганистана. Многие жители страны, помня о Советском Союзе, бегут в Россию.

«Особенно последние две недели, когда ожесточалась война... Афганцы бегут сюда, и больше 90 тысяч человек афганцев живут в России, потому что многие учились раньше здесь, привыкли и были здесь, остались здесь и к ним приехали еще и знакомые, некоторые приезжают для заработка», — рассказал Мохаммед Наим Голь.

В сложившейся ситуации народу Афганистана остается только просить помощи у России и Китая. Общественник Эхлас Мохаммад Тамим уверен: только Москве и Пекину под силу навести порядок после 20 лет американского «содействия».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава «Единого афганского центра» обвинил США в создании наркоиндустрии в Афганистане
мигранты россия сша патриот наркоторговля вывод войск пресс-центр афганстан единый афганский центр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru