Санкт-Петербург, 10 августа. США ответственны за создание наркоиндустрии в Афганистане и фактическое разрушение страны на протяжении 20 лет, заявил глава РОО «Единый афганский центр» Мохаммед Наим Голь.

Голь обвинил США в развитии одного из главных очагов торговли наркотиков во всем мире в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Вместо обещанного мира и победы над терроризмом афганский народ получил 20 лет войны и криминализации страны, сокрушается общественник.

«Всем известно, что 20 лет назад американцы вошли в Афганистан и объявили о том, что они уничтожат якобы терроризм в Пакистане ... и в результате 20 лет в Афганистане они воевали, и больше того, они украли богатство в горах, ввели и развивали наркотики и героин», — отметил глава «Единого афганского центра».

Бегство американских военных из страны только усугубило положение, продолжил общественный деятель. За последние десять дней по отчетам Красного Креста на территории страны погибли не менее 1000 гражданских, более 4000 получили ранения. Также беспрецедентные масштабы приобрела эмиграция из Афганистана. Многие жители страны, помня о Советском Союзе, бегут в Россию.

«Особенно последние две недели, когда ожесточалась война... Афганцы бегут сюда, и больше 90 тысяч человек афганцев живут в России, потому что многие учились раньше здесь, привыкли и были здесь, остались здесь и к ним приехали еще и знакомые, некоторые приезжают для заработка», — рассказал Мохаммед Наим Голь.

В сложившейся ситуации народу Афганистана остается только просить помощи у России и Китая. Общественник Эхлас Мохаммад Тамим уверен: только Москве и Пекину под силу навести порядок после 20 лет американского «содействия».