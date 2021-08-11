Цинизм высшей степени: актер Песков отреагировал на отказ в регистрации Булановой

Отказ зарегистрировать певицу Татьяну Буланову в качестве кандидата в депутаты в ЗакС Санкт-Петербурга говорит о низком уровне развития страны. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский актер театра и кино Александр Песков.

Собеседник отреагировал на решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) №17 отказать Татьяне Булановой в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Такое решение было принято, несмотря на то, что инициативу «Ленинградская надбавка», которую выдвинула артистка, поддержали 100 тысяч петербуржцев.

«Это означает, что мнение людей ничего не значит для них. Они живут в другом измерении, в другом мире. Это опять же говорит о том самом уровне культуры и общего развития страны. К сожалению, низкого», — отметил актер.

Александр Песков также обратил внимание, что данный отказ напрямую связан и с дальнейшей судьбой инициативы о надбавках к пенсиям петербуржцев.

«Значит, она (Буланова. — Прим. ФАН) не сможет «пробить» свою идею, чтобы людей как-то подбодрить. В дальнейшем можно было бы рассмотреть возможность повышения доплат, но и такие не позволяют», — пояснил собеседник ФАН.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В завершение он подчеркнул, что вопрос о пенсиях и без того стоит в нашей стране крайне остро.

«Я бы назвал это цинизмом высшей степени, говоря языком математики. Кто дает право ограничивать в уровне заслуженных пенсий людям, которые трудились всю свою жизнь? Другое дело — непонятная и несправедливая уравниловка: кто-то работал всю жизнь, и у него копеечная пенсия, а кто-то всю жизнь не работал, и у него аналогичная пенсия. Вот это несправедливо», — заключил Александр Песков.

Ранее композитор Алексей Первяков в беседе с ФАН выразил огорчение в связи с отказом Татьяне Булановой в возможности стать кандидатом в депутаты ЗакС. По его словам, сегодня в нашей стране не хватает людей, которые отстаивают права наиболее уязвимых слоев населения.