Юкша рассказал, что может сделать Буланова для продолжения предвыборной борьбы

Москва, 10 августа. Адвокат Янис Юкша посоветовал певице Татьяне Булановой обратиться в суд, чтобы обжаловать решение ТИК, который забраковал поданные артисткой подписные листы.

По уверению Юкши, у звезды эстрады еще есть возможность побороться за место в ЗакСе Петербурга, для чего ей необходимо обратиться с жалобой в суд. Ему неизвестно, что на самом деле происходит в ТИК, однако все указывает на нежелание местных чиновников допускать певицу до выборов, так как она может составить конкуренцию другим кандидатам, считает юрист.

«Если в суде будет доказано, что информация не соответствует действительности, то я уверен, что вынесут постановление, которое будет понуждать избирательную комиссию зарегистрировать ее в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Это предусмотренные законом действия, которые в случае подобных отказов часто приводят к положительному результату», — заявил адвокат в беседе с журналистами iReactor.

Татьяне Булановой, баллотирующейся в парламент Северной столицы от партии «Родина», вставляют палки в колеса местные чиновники. Они негласно запретили ее агитацию, после чего певица обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с требованием проверить честность предвыборной гонки в городе.

Когда независимая комиссия из Москвы приехала в Петербург, ТИК №17 постановил, что подписи Булановой якобы бракованные. При этом комиссия проверила лишь незначительную часть документов, что говорит о явном нежелании допускать артистку до выборов.