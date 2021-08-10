Выпускникам школ в США отныне не обязательно уметь читать и считать

Сейлем, 9 августа. Губернатор штата Орегон подписала закон, который позволит школам выпускать учеников, не умеющих читать, писать и считать. Об этом сообщает издание Oregon Live.

Ранее этим летом губернатор-демократ Кейт Браун высказывалась против плана по отмене требования к выпускникам школ подтверждать необходимые академические навыки, который был принят законодателями штата. Но 14 июля она подписала сенатский законопроект 744, ставший законом.

Решение губернатора, в нарушение существующей практики, не было удостоено публичной церемонии подписания, а пресс-служба губернатора не выпустила по этому поводу никаких официальных заявлений. Факт принятия соответствующего решения всплыл лишь спустя две недели, когда закон был внесен в законодательную базу штата. Попытки журналистов получить официальные комментарии от губернатора Браун были проигнорированы.

Чарльз Бойл, заместитель представителя губернатора по коммуникациям, сообщил, что офис главы штата уведомил сотрудников законодательных органов в тот же день, когда был подписан законопроект.

Бойл заявил, что приостановка требований к навыкам чтения, письма и математики является временной мерой пока штат разрабатывает новые стандарты для выпускников.

«Приостановка принесет пользу чернокожим, латиноамериканцам, коренным жителям Орегона, азиатам, жителям Тихоокеанских островов, племенам и цветным студентам», — заявил Бойл.

Демократы в законодательном органе в подавляющем большинстве поддержали отмену требования к знаниям, в то время как республиканцы раскритиковали его из-за снижения академических стандартов.