Сотни чиновников арестованы в ходе антикоррупционной операции в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 10 августа. Национальная комиссия королевства по борьбе с коррупцией («Назаха») объявила об аресте 207 саудовских чиновников из 12 министерств. Имена задержанных не названы, как и сроки их поимки.

Уточняется, что всего расследования велись в отношении 460 человек. Арестованные же оказались уличены в нецелевой трате бюджетных средств, злоупотреблении своими полномочиями и мошенничестве. Далее их делами займется прокуратура.

