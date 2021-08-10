Сотни чиновников арестованы в ходе антикоррупционной операции в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 10 августа. Национальная комиссия королевства по борьбе с коррупцией («Назаха») объявила об аресте 207 саудовских чиновников из 12 министерств. Имена задержанных не названы, как и сроки их поимки.

Уточняется, что всего расследования велись в отношении 460 человек. Арестованные же оказались уличены в нецелевой трате бюджетных средств, злоупотреблении своими полномочиями и мошенничестве. Далее их делами займется прокуратура.

More than 200 arrested in #SaudiArabia anti-corruption purge



Saudi Arabia announced the arrest of 207 employees across about a dozen government ministries in the latest sweep by an anti-corruption body empowered by Crown Prince Mohammed bin Salman.#Worldnbc pic.twitter.com/jv1f7gPsVr — World NBC (@WorldNBC1) August 10, 2021

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд, возглавляющий антикоррупционный комитет королевства, проводит широкую антикоррупционную кампанию с 2017 года. Свое «восшествие» он начал с ареста полутысячи чиновников, бизнесменов и принцев, обвиненных в отмывании денег, взяточничестве, вымогательстве у должностных лиц и использовании государственных должностей для личной выгоды.

Задержанные в течение нескольких недель содержались в люксовом отеле The Ritz-Carlton, откуда затем распределялись по тюрьмам.

Ανοίγει ξανά το υπερπολυτελές ξενοδοχείο-φυλακή Ritz-Karlton στο Ριάντ https://t.co/N3zceLAVC4 pic.twitter.com/KkL7lxyHgc — Euronews ελληνικά (@euronewsgr) January 16, 2018

Подобные чистки проводятся регулярно: 48 неназванных чиновников арестованы в январе текущего года и 298 — в марте 2020 года. Также в апреле «Назаха» отчиталась о задержании 176 граждан Саудовской Аравии и иностранцев по обвинению в коррупции.

Saudi Oversight and Anti-Corruption Authority (#Nazaha) announced 176 Saudis and expats were arrested, while 700 others are under investigation https://t.co/mrPR4jfyop — Argaam Plus (@ArgaamPlus) April 13, 2021

Мухаммад бин Салман возглавляет силовой аппарат королевства и использует его для подавления как служебных злоупотреблений, так и инакомыслия. Например, наследный принц состоит в списке врагов «свободной прессы» за причастность к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Кроме того, зафиксированы факты ликвидации враждебных монарху принцев и сотрудников силовых структур.

В 2020 году королевство расположилось на 52 месте из 179 государств по индексу восприятия коррупции. При этом в 2016 году — до прихода Мухаммада бин Салмана — страна находилась на 62 строчке.