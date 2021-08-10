Запашный призвал правоохранителей внимательно отнестись к ситуации с Булановой на выборах

Санкт-Петербург, 10 августа. Народный артист РФ Эдгард Запашный призвал правоохранительные органы внимательно отнестись к отказу ТИК в регистрации на выборах в Петербурге Татьяне Булановой.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова выступила кандидатом от партии «Родина» на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Однако территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказала певице в регистрации. Запашного возмутило это решение. Он считает, что петербуржцам может не понравиться такое давление на народного кандидата, сообщает «Политика сегодня».

«Таня Буланова на хорошем счету у избирателей. Убежден, что следующие выборы пройдут в совершенно другом русле, если люди, отвечающие за выборы, продолжат ту же политику. Я призываю правоохранительные органы внимательно отнестись к случаю с Булановой. Лично мне, как гражданину РФ, такое не нравится», — подчеркнул Запашный.

Он добавил, что для отказа в регистрации должны быть безоговорочные причины. Кроме того, за такими знаменитыми личностями, как Буланова, стоят миллионы россиян. Неправильно будет закрыть на такое глаза, а ТИК может столкнуться с непониманием петербуржцев, которые потребуют объяснить отказ певице в регистрации на выборах, подытожил артист.

Политический консультант и аналитик Анатолий Вассерман ранее заступился за Буланову. Он заявил, что инициатива певицы о «Ленинградской надбавке» заслуживает борьбы.