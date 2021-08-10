Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 20:06
20:02
Общество
Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой
20:02
Политика
Решение ТИК Петербурга отказать в регистрации Булановой возмутило Преснякова-старшего
20:00
ФАН-ТВ
«Зона правосудия». Россия подала в суд на Украину
19:54
Политика
Общественник Бахир объяснил, почему жители Афганистана массово уезжают в Россию
19:51
США
Выпускникам школ в США отныне не обязательно уметь читать и считать
19:51
Общество
«Небесная канцелярия» капитально решила вопрос с длительной засухой в Крыму
19:50
Происшествия
Станок принял голову за бревно: рабочий погиб во время смены в Прикамье
19:49
Политика
Адвокат Владимир Комсолев посоветовал Булановой обратиться в суд из-за недопуска к выборам
19:48
Общество
Депутат ЗакСа Макаров считает, что отсутствие Булановой плохо скажется на выборах в Петербурге
19:43
Политика
Глава «Единого афганского центра» обвинил США в создании наркоиндустрии в Афганистане
Все новости

Пентагон сообщил о намерении сохранить военное присутствие США в Сирии

  /   Обновлено: 10 августа 2021 19:35
Армия
Пентагон сообщил о намерении сохранить военное присутствие США в Сирии
twitter.com  /  @CJTFOIR

Вашингтон, 10 августа. Администрация президента США Джо Байдена планирует поддерживать военное присутствие в Сирии. Об этом сообщает зампомощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул.

В Вашингтоне напомнили, что группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ и является террористической) все еще не побеждена. Именно поэтому США должны помочь демократическим силам Сирии и оказать содействие в борьбе с боевиками.

«Также Вашингтон планирует принять дополнительные меры с целью урегулирования кризиса в гуманитарной сфере региона. Для этих целей администрация США увеличила поставки гуманитарной помощи сирийцам», подчеркнула Строул.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили склад с американским оружием во время патрулирования северной части провинции Хама. В арсенале оказались семь противотанковых ракет TOW, боеприпасы для танков, БМП и стрелкового вооружения, а также минометные снаряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон сообщил о намерении сохранить военное присутствие США в Сирии
Сирия сша пентагон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru