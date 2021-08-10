Пентагон сообщил о намерении сохранить военное присутствие США в Сирии

Вашингтон, 10 августа. Администрация президента США Джо Байдена планирует поддерживать военное присутствие в Сирии. Об этом сообщает зампомощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул.

В Вашингтоне напомнили, что группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ и является террористической) все еще не побеждена. Именно поэтому США должны помочь демократическим силам Сирии и оказать содействие в борьбе с боевиками.

«Также Вашингтон планирует принять дополнительные меры с целью урегулирования кризиса в гуманитарной сфере региона. Для этих целей администрация США увеличила поставки гуманитарной помощи сирийцам», подчеркнула Строул.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили склад с американским оружием во время патрулирования северной части провинции Хама. В арсенале оказались семь противотанковых ракет TOW, боеприпасы для танков, БМП и стрелкового вооружения, а также минометные снаряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.