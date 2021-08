Семь алжирцев погибли от охвативших страну лесных пожаров

Алжир, 10 августа. Министр внутренних дел североафриканской страны сообщил, что лесные пожары унесли жизни как минимум семи человек, в том числе шести граждан Тизи-Узу и одного жителя Сетифа. Опубликованные в социальных сетях фотографии демонстрируют масштаб катастрофы — стены пламени и клубящиеся облака дыма возвышаются над холмами.

Алжир стал последней средиземноморской страной, пострадавшей от лесных пожаров после того, как пламя охватило Грецию, Турцию и Кипр. Метеорологи заявили, что температура воздуха поднялась до 46 градусов.

Местное радио сообщило об аресте трех подозреваемых в поджоге в городе Медеа. В июле президент Абдельмаджид Теббун распорядился принять законопроект об ужесточении наказания за лесные пожары, предусматривающий лишение свободы на срок до 30 лет и, возможно, пожизненное заключение, если пламя приведет к смертям.

kabylia in algeria is in fire right now, houses are burning, villages are burning, people are surrounded by fire and they dont even have water pls play for them #prayforAlgeria #PrayForKabylia pic.twitter.com/WO4smW56x8